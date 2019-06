Zware aardbeving voor kust van Panama en Costa Rica

De kusten van Costa Rica en Panama zijn gisteren iets voor middernacht (lokale tijd) getroffen door een zware aardbeving. Volgens het Duitse geologische instituut in Potsdam (GFZ) had de beving een magnitude van 6,3. Het epicentrum lag in de grensregio tussen beide landen. Over de diepte lopen de cijfers uiteen. Het GFZ spreekt over een diepte van 41 kilometer, het Amerikaanse geologische instituut USGS heeft het over 26,2 kilometer. USGS waarschuwde voor wellicht “aanzienlijke schade”, maar stelde later dat “de impact in principe relatief begrensd moet zijn.” Er zijn niet meteen berichten over slachtoffers. Vlakbij het epicentrum van de aardbeving waren er wel stroomonderbrekingen.

In San José, de hoofdstad van Costa Rica, konden inwoners de aardbeving goed voelen. In appartementen en winkels vielen voorwerpen op de grond.







Het tsunami-waarschuwingssysteem van Costa Rica sloot elk risico op dergelijk fenomeen uit.

bron: Belga