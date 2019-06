Yanina Wickmayer mag naar laatste kwalificatieronde van Wimbledon

Yanina Wickmayer (WTA 148) heeft zich vandaag geplaatst voor de derde en tevens laatste kwalificatieronde op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. Op het Londense gras haalde Wickmayer het in de tweede kwalificatieronde in drie sets van de Tsjechische Tereza Smitkova (WTA 152), het zestiende reekshoofd in de kwalificaties: 1-6, 7-6 (7/3) en 6-1 na 1 uur en 37 minuten. In de laatste kwalificatieronde wacht nu de Russin Liudmila Samsonova (WTA 153).

Sinds haar eerste deelname op Wimbledon in 2008 was Wickmayer er telkens bij op de hoofdtabel van het enkelspel. In 2011 zette ze met een stek in de achtste finales haar beste resultaat neer. Vorig jaar sneuvelde ze in de derde ronde.







Elise Mertens (WTA 21), Alison Van Uytvanck (WTA 57) en Kirsten Flipkens (WTA 81) zijn rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel. Ysaline Bonaventure (WTA 115) en Greet Minnen (WTA 129) werken net als Wickmayer nog een laatste kwalificatieronde af.

bron: Belga