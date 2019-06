Weerbericht – Frisjes aan zee

Het is woensdag eerst bewolkt en nevelig in het noordwestelijke deel van het land, later wordt het overal in het binnenland zonnig. Aan zee is het mogelijk eerst mistig en blijft de laaghangende bewolking hangen tot een stuk in de namiddag. Er is een groot temperatuurverschil met maxima rond 19 graden aan de kust, 28 graden in het centrum van het land en tot 33 graden in Belgisch Lotharingen. De wind wordt matig, en aan zee vrij krachtig, uit noord tot noordoost, zegt het KMI. Woensdagavond en -nacht blijft het droog en is het overwegend helder. Wat lage bewolking in de loop van de nacht is niet uitgesloten in het noordwesten en het noorden van het land. De minima liggen tussen 14 graden in het noorden en 20 graden in het uiterste zuiden. De wind blijft matig uit noord tot noordoost. Aan zee is de wind vanavond nog vrij krachtig of tijdelijk krachtig uit noordnoordoost.

Donderdag, na het snel optrekken van het eventuele ochtendgrijs, krijgen we volop zon met maxima rond 20 graden aan de kust, rond 26 graden in het centrum van het land en tot 31 graden in het uiterste zuidoosten. De wind is matig, en aan zee vrij krachtig, uit noord tot noordoost.

Vrijdag krijgen we opnieuw volop zon met maxima rond 22 graden aan de kust en tussen 24 en 29 graden in het binnenland. De wind waait matig uit noordelijke richtingen.

bron: Belga