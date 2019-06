VS staan bij conflict met Iran in “zeer sterke positie”

De president van de VS, Donald Trump, heeft de leiding in Teheran in een interview vandaag gewaarschuwd voor een militair conflict. Hij voegde er wel aan toe dat hij geen oorlog wil. Trump haalde ook uit naar Duitsland en nam zijn favoriete mediakanaal Twitter op de korrel. Trump kreeg de vraag of de VS ten oorlog trekt tegen Iran op tv-zender Fox Business. “Ik hoop dat we dat niet doen. Maar we staan in een zeer sterke positie als er iets zou gebeuren.”

“Als er iets zou gebeuren, zal het niet lang duren”, voegde hij eraan toe. “Ik spreek niet over grondtroepen. Ik spreek niet over het sturen van een miljoen soldaten.”







In hetzelfde interview, een paar uur voor hij zou afreizen naar de G20-top in Japan, beschuldigde Trump Duitsland ervan een “nalatige” partner te zijn. De Duitsers profiteren van de Amerikanen omdat ze slechte betalers zijn, zei Trump. “Duitsland stort miljarden dollars aan Rusland voor zijn energie en ondanks dat moeten wij Duitsland beschermen.”

Over China zei Trump dat het land een handelsakkoord wil met de VS omdat zijn economie verzwakt. Tot slot beschuldigde hij Twitter, omdat het hem zou censureren om links te bevoordelen. “Ze verhinderen mensen om me op Twitter te volgen. Ik heb het dus moeilijker om mijn boodschap over te brengen. Die mensen zijn allemaal Democraten. Ze zijn volkomen partijdig tegenover de Democraten.”

bron: Belga