Temperaturen tot 30 graden en meer deze namiddag

Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen zonnig, maar in het westen en aan zee is er hardnekkige bewolking. Het kwik klimt tot rond 28 graden in het centrum en tot 30 graden of wat meer in de Kempen en Belgisch-Lotharingen, meldt het KMI. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen wisselend bewolkt, maar later op de dag wordt het overal zonnig. De maxima liggen rond 19 graden aan zee en tussen 24 en 26 graden in de meeste andere streken. In Belgisch-Lotharingen kan het kwik nog tot rond 30 graden klimmen. Vrijdag wordt het zonnig en vrij warm, met maxima tussen 23 graden aan de kust en 28 graden in de Kempen.

Zaterdag blijft het zonnig en wordt het opnieuw zeer warm. Maxima tussen 29 graden op de Ardense hoogten en 33 graden in de Kempen. Ook zondag wordt het vrij zonnig, maar zijn er wel wat wolkenvelden. De maxima variëren tussen 22 graden aan de kust, 28 graden in het centrum en tot 32 graden in het zuidoosten.







Maandag wordt vrij zonnig met in de loop van de dag vorming van stapelwolken. De maxima liggen tussen 20 graden aan zee en 25 graden in de Kempen. Dinsdag wordt wisselend bewolkt met kans op enkele lokale buien. Het wordt minder warm met maxima tussen 19 en 23 graden. Woensdag blijft het droog en is het vrij zonnig. De maxima schommelen dan tussen 20 en 24 graden.

bron: Belga