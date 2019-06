Stora Enso herstart koeltoren die verantwoordelijk is voor dodelijke legionella-uitbraak

Papierproducent Stora Enso heeft de koeltoren herstart die verantwoordelijk is voor de legionella-uitbraak die vorige maand aan twee mensen het leven kostte. In totaal werden 32 mensen in de regio van Evergem en Gent ziek. De koeltoren werd aan de hand van laboresultaten geïdentificeerd door het agentschap Zorg en Gezondheid, waarop het bedrijf hem liet stilleggen. De koeltoren is inmiddels grondig gereinigd. Het voorbije weekend werd de toren een eerste keer opgestart om te testen of de installatie stabiel werkt. Stora Enso moest ook een risicoanalyse laten uitvoeren en een nieuw beheersplan opstellen. Dat is door het agentschap Zorg en Gezondheid gevalideerd, die zich voor die taak heeft laten bijstaan door experten.

Na de besmetting werden 32 mensen ziek, twee slachtoffers zijn gestorven aan longziektes. Er lig nog steeds een patiënt in het ziekenhuis.







bron: Belga