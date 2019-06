Rutten haalt Cicero boven: “Hoe lang zal je ons geduld nog op de proef stellen?”

“Quousque tandem abutere, @Bart_DeWever, patientia nostra?”, vrij vertaald: “Hoe lang nog zal je ons geduld op de proef stellen, Bart De Wever”? Met die tweet, verwijzend naar de eerste Catilinarische redevoering van Cicero, dringt Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten er bij N-VA-voorzitter Bart De Wever op aan om duidelijkheid te scheppen over de Vlaamse regeringsvorming, met name over de gesprekken met Vlaams Belang. De Vlaamse formatie lijkt aanbeland op een belangrijk kruispunt. Kan informateur Bart De Wever een formule vinden met Vlaams Belang, met wie hij al verschillende gesprekken heeft gevoerd en met wie ook al inhoudelijke voorstellen zijn afgetoetst? Of moet de N-VA-voorzitter vaststellen dat elk scenario met Vlaams Belang een doodlopende straat is bij gebrek aan een derde partner?

N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover liet in “De Ochtend” alvast verstaan dat het aan CD&V en Open Vld is om uit te leggen waarom ze niet zouden willen besturen op basis van een programma dat ook de steun krijgt van Vlaams Belang. “Ik denk dat de publieke opinie recht heeft om te weten waarom bepaalde formules niet zouden kunnen”, zei De Roover. Eerder in “De Ochtend” zei ook Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas dat ze benieuwd is naar de reactie van Open Vld en CD&V. Pas zelf is van oordeel dat er “voldoende raakvlakken kunnen worden gevonden om een degelijk beleid te voeren”.







Maar Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten kaatst de bal netjes terug. Zij herhaalt dat haar partij niet zal besturen met Vlaams Belang en verwijst naar enkele argumenten die ze een tiental dagen geleden in Terzake opsomde. Toen zei Rutten onder meer: “Onze uitgangspunten als liberale partij staan haaks op die van Vlaams Belang”. “Het feit dat zij separatisme willen, het land willen splitsen. Het feit dat ze de Europese Unie willen opdoeken, de (Europese) Commissie willen afschaffen. (…) Als je dan ziet dat mensen die holebi zijn of (holebi’s die) een kind adopteren de volle laag krijgen. Wij als liberalen zeggen dat iedereen het recht heeft om zichzelf te zijn.”

Rutten vroeg De Wever diezelfde dag ook “klare wijn” te schenken over zijn gesprekken met Vlaams Belang. Die klare wijn laat op zich wachten en dat zit Rutten duidelijk dwars. Daarom probeert de Open Vld-voorzitster het nu met een Latijnse quote van Cicero: “Quousque tandem abutere, @Bart_DeWever, patientia nostra?”, of vrij vertaald: “Hoe lang zal je ons geduld nog op de proef stellen, Bart De Wever?”.

bron: Belga