Rusland volgt reactie NAVO op nu INF op sterven na dood is

Rusland volgt van nabij op hoe de NAVO zal reageren op het nakende einde van het INF-wapenverdrag. Dat verdrag staat voor Intermediate Range Nuclear Forces (in het Nederlands: nucleaire middellangeafstandssystemen). Het bilaterale verdrag uit 1987 verplichtte Washington en Moskou al hun kernraketten en kruisraketten te vernietigen die een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer hadden en die vanop de grond konden worden gelanceerd. “We zijn klaar voor alle mogelijkheden”, zei de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov vandaag, volgens het staatspersagentschap TASS. “De verantwoordelijkheid voor de mogelijke aftakeling van de militaire en politieke situatie in de euro-Atlantische regio ligt zeker bij de VS en hun bondgenoten.”

Vandaag en morgen vergaderen de NAVO-ministers van Defensie op het hoofdkwartier van de verdragsorganisatie in Brussel. Op de agenda staat onder meer het INF-verdrag en de Russische schending daarvan, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg eerder al. De VS en de NAVO beschuldigen Rusland ervan het verdrag te schenden met de ontplooiing en ontwikkeling van de SSC-8-raketten. Washington zei in februari formeel uit het verdrag te stappen, Rusland ontkent de beschuldigingen en trekt zich ook uit het verdrag. Dat wordt definitief op 2 augustus.







“We zullen bestuderen wat de NAVO-lidstaten zullen suggereren over deze kwestie in de komende maanden”, aldus Rjabkov. Volgens hem zochten de VS en hun bondgenoten bewust naar het einde van het INF-verdrag. “Eerst hebben ze Rusland er ongefundeerd van beschuldigd het verdrag te schenden, op bevel van Washington steunden ze dan deze aanpak om dit als een voorwendsel te gebruiken om de militaire aanwezigheid op te drijven in de regio’s die aanpalen aan Rusland.”

Stoltenberg beklemtoonde vandaag bij de start van de ministerraad in Brussel nog dat Rusland nog steeds “de mogelijkheid heeft het INF-verdrag te redden”. “We blijven Rusland oproepen zich opnieuw naar het verdrag te schikken. Doen ze dat niet, moeten we reageren. We moeten ons ook voorbereiden op een wereld zonder het INF-verdrag.”

