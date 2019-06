Recordaantal jobstudenten aan het werk

Het aantal jongeren dat studies combineert met een studentenjob, is vorig jaar met 4 procent gestegen, tot het recordaantal van 544.752 jobstudenten. Dat blijkt volgens het kabinet van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Het kabinet schrijft de stijging toe aan de toegenomen vraag naar personeel, maar ook aan de flexibelere regeling die in 2017 werd ingevoerd. Sindsdien mogen jongeren jaarlijks 475 uren werken, in plaats van de vroegere 50 dagen. “De omvorming naar uren zorgt voor meer vrijheid en flexibiliteit voor werkende studenten”, zegt minister Maggie De Block.

Ook blijkt uit de cijfers dat steeds meer jobstudenten het hele jaar door blijven werken. Het aandeel studenten dat alleen in de juli, augustus en september actief was, zakte van 37 procent in 2012 naar 23 procent in 2018.

Een jobstudent werkte gemiddeld 180 uur in 2018, wat is een stijging is van 9 uur per student. Die extra uren zorgen er ook voor dat jobstudenten gemiddeld 13 procent meer verdienen, namelijk 2.139 euro. Het gaat om een brutobedrag, waarop enkel 2,71 procent solidariteitsbijdragen worden betaald.

bron: Belga