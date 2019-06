Rechtbank Brussel – Tot vier jaar cel voor bende ‘shouldersurfers’

De Brusselse correctionele rechtbank heeft woensdag een bende ‘shouldersurfers’ veroordeeld tot gevangenisstraffen van 40 maanden tot 4 jaar. ‘Shouldersurfen’ is een vorm van diefstal waarbij de daders eerst de code van een bankkaart proberen te achterhalen, en vervolgens de bankkaart stelen om er aanzienlijke sommen geld mee af te halen. Vier van de vijf verdachten in het dossier kwamen niet opdagen voor hun proces en de rechtbank beval hun onmiddellijke aanhouding. De vijf verdachten, vier vrouwen en één man, sloegen onder meer toe in de politiezone WoKra (Wezembeek-Oppem/Kraainem) maar ook elders in Vlaams-Brabant. Ze hadden het voornamelijk gemunt op bejaarde mensen, die ze onopvallend observeerden terwijl die met hun bankkaart een betaling deden in een winkel of een verrichting aan een bankautomaat.

Eens ze de code van de bankkaart achterhaald hadden, maakten ze hun slachtoffers op slinkse wijze hun bankkaart afhandig. Zo vroegen ze de weg naar een bushalte of een ziekenhuis. Soms vroegen ze zelfs om een lift naar de dichtstbijzijnde spoeddienst. Eenmaal de aandacht van hun slachtoffers was afgeleid, stalen ze de bankkaart waarmee ze vervolgens geld gingen afhalen. Op die manier heeft de bende minstens 12.000 euro buitgemaakt.

Volgens de rechtbank had het vijftal op schaamteloze wijze misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid en de behulpzaamheid van hun slachtoffers en waren alleen strenge gevangenisstraffen op hun plaats. Twee verdachten werden veroordeeld tot 4 jaar cel, de andere drie tot 40 maanden cel.

bron: Belga