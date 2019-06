PVDA duidt Ayse Yigit aan als gecoöpteerd senator

De PVDA coöpteert Ayse Yigit in de Senaat. Dat meldt de partij vandaag in een persbericht. Ayse Yigit was op 26 mei lijsttrekker voor de Kamer in Limburg. De extreemlinkse partij verdubbelde in die provincie haar score, maar haalde geen zetel binnen. Ayse Yigit is vertaler-tolk. Ze studeerde communicatiewetenschappen en journalistiek. De afgelopen vijftien jaar werkte Ayse voor Babel Vlaamse Tolkentelefoon en vervolgens voor het Agentschap Integratie en Inburgering.

De PVDA wil naar eigen zeggen meer diversiteit in de Senaat, om het gevecht tegen racisme en verdeeldheid samen aan te gaan. “Dat mijn partij kiest voor een vrouw met migratieachtergrond is een voorbeeld van hoe zij de daad bij het woord voegt. Via mijn job als sociale tolk in scholen, ziekenhuizen, CLB’s, onthaalbureaus, vluchthuizen en andere instanties was ik maar al te vaak getuige van problemen inzake discriminatie en integratie, die nu nog te vaak onder de radar blijven”, zegt Yigit.







bron: Belga