Kruispunt R6 en N1 in Mechelen hele vooravond afgesloten wegens gaslek

In Mechelen is er woensdag uren lang flink wat verkeershinder geweest door een gaslek nabij de R6. Bij werkzaamheden werd een middendrukleiding geraakt met een freesmachine. Uit veiligheidsoverwegingen werd het kruispunt van de R6 met de N1 (Antwerpsesteenweg) afgesloten voor alle verkeer. Netbeheerder Fluvius kwam ter plaatse, maar de herstellingen en de hinder duurden de hele vooravond. Omwonenden moesten al die tijd ramen en deuren gesloten houden. Om de schade te herstellen, moest eigenlijk de gasleiding afgesloten worden. Fluvius besliste echter dat niet te doen omdat ze een groot afnamegebied bevoorraadt. Er werd daarom een bypass gebouwd, maar dat werkje duurde verschillende uren.

In tussentijd deed de brandweer metingen om zeker te zijn dat er geen gevaarlijke concentraties gas ontsnapten. Dat bleek niet het geval. Een evacuatie van de buurt was dan ook niet nodig.

bron: Belga