Homo wil zich kandidaat stellen bij presidentsverkiezingen in Tunesië

Voor het eerst wil een homoseksuele kandidaat meedingen naar de functie van president in Tunesië. “Na zoveel jaren strijd voor de rechten van minderheden heb ik me gerealiseerd dat niemand de job beter kan doen dan ikzelf”, deelde de voorzitter van de eerste Tunesische organisatie voor de rechten van homoseksuelen en transgenders, Mounir Baatour, gisteravond mee. Zijn organisatie Shams zet zich in voor de decriminalisering van homoseksualiteit in het Noord-Afrikaanse land. Hij heeft al meer dan de vereiste 10.000 handtekeningen voor de kandidatuur, zei Baatour, die advocaat van beroep is. Homoseksuele handelingen zijn nog steeds strafbaar in het islamitische land. Ook maatschappelijk is homoseksualiteit nog steeds taboe.

Het land kiest in november een nieuwe president. De 92-jarige ambtshouder Beji Caid Essebsi is geen kandidaat meer.







Bron: Belga