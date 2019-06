Hitte – Ozon: EU-informatiedrempel overschreden in Sinsin

In het zuiden van land zijn woensdag wat hogere ozonconcentraties gemeten dan voorspeld, meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) op Twitter. De EU-informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht werd lokaal overschreden. In het meetpunt Sinsin, in de provincie Namen, werd om 20 uur 183 ug/m3 opgetekend.

De voorbije twee tropische dagen werd in geen enkel meetpunt de EU-informatiedrempel overschreden. Woensdag lagen de temperaturen in het zuiden van België hoger dan in Vlaanderen.

bron: Belga