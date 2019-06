Hermien Peters en Lize Broekx stranden op zevende plaats in finale K2 500 meter

Kajaksters Hermien Peters en Lize Broekx zijn vandaag zevende geworden in de A-finale van de K2 500 meter op de Europese Spelen in het Wit-Russische Minsk. De 24-jarige Peters en de 27-jarige Broekx kwamen in baan twee over de streep in 1:44.826. Daarmee hadden ze bijna vier seconden achterstand op de Wit-Russen Volha Khudzenka en Maryna Litvinchuk. Die wonnen goud in 1:40.888 voor de Hongaren Anna Karasz en Danuta Kozak (tweede in 1:42.526). Het brons was weggelegd voor de Russinnen Kira Stepanova en Anastasia Panchenko (in 1:43.358).

Negen duo’s streden om de medailles.







Eerder op de dag werd Artuur Peters, broer van Hermien, eveneens zevende in de A-finale van de K1 1.000 meter.

Bron: Belga