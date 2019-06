Greet Minnen (WTA 129) heeft zich vandaag geplaatst voor de derde en tevens laatste voorronde op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. In de Britse hoofdstad Londen haalde het negentiende reekshoofd het in de tweede kwalificatieronde in drie sets van de Taiwanese Liang En-Shuo (WTA 186): 6-3, 2-6 en 6-1 na 1 uur en 27 minuten. In de laatste kwalificatieronde wacht nu de vijftienjarige Amerikaanse Cori Gauff (WTA 301).

bron: Belga