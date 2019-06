Duitsland verbreekt warmterecord juni

In Duitsland is vandaag een nieuw warmterecord voor de maand juni gevestigd. Het record sneuvelde om 14.50 uur in de gemeente Coschen op de Duits-Poolse grens. Het kwik steeg er tot 38,6 graden, zegt de Duitse meteorologische dienst (DWD). Tot vandaag bedroeg het record 38,5 graden. Het vorige record werd in de westelijke stad Bühlertal gevestigd op 27 en 28 juni 1947.

Het Rode Kruis heeft al gewaarschuwd voor de rampzalige gevolgen van hittegolven. Gisteren wees het er nog op dat in 2003 naar schatting 70.000 personen zijn omgekomen in Europa tijdens een hittegolf.







Ook elders in Europa wordt gekreund onder de hitte. Zo zei Emmanuel Demael van Meteo France aan de krant Le Parisien dat het Franse record van 44,1 graden, dat gevestigd werd tijdens de hittegolf van 2003, “bedreigd” wordt.

bron: Belga