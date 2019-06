Deceuninck-Quick.Step trekt zonder Gilbert naar Tour

Deceuninck-Quick.Step heeft met Yves Lampaert en Dries Devenyns twee Belgen geselecteerd voor de Ronde van Frankrijk. Philippe Gilbert hoort niet tot de selectie van acht renners. De Spanjaard Enric Mas, tweede in de Vuelta 2018, wordt de kopman voor het klassement. De Italiaanse sprintbom Elia Viviani moet voor dagsuccessen zorgen, net als de Fransman Julian Alaphilippe. Die won vorig jaar twee ritten en de bergtrui.

De Denen Kasper Asgreen en Michael Morkov en de Argentijn Maximiliano Richeze vervolledigen het team.







Gilbert, de winnaar van Parijs-Roubaix, is er niet bij wanneer de Tour op 6 juli in Brussel begint. “Met zo’n sterke groep was het heel lastig om slechts acht renners te kiezen. Het is jammer dat iemand als Philippe Gilbert er niet bij is. Maar we vinden dat dit een heel evenwichtig team is”, aldus ploegleider Tom Steels.

bron: Belga