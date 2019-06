325.000 dagtoeristen aan zee verwacht in eerste zomerweekend

Komend weekend, het eerste weekend van de zomervakantie, worden zo’n 325.000 dagtoeristen aan de kust verwacht. Dat meldt Westtoer. De hotelsector heeft een bezetting van ongeveer 85 procent. Vorig jaar was dat nog 90 procent. Komend weekend wordt opnieuw warm weer voorspeld en dat lokt heel wat volk naar zee. “Juli en augustus blijven de traditionele topmaanden. Voor de volledige zomer schat Westtoer dat ongeveer zes miljoen dagtoeristen naar zee reizen”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Alle kuststeden doen hun best om initiatieven te organiseren voor alle bezoekers doorheen de zomer. Dat zal ook dit jaar zorgen voor enkele topdagen aan de kust. Een zomerse topdag (zondag of feestdag) brengt ongeveer 200.000 dagtoeristen naar zee.

Westtoer en de kustgemeenten raden aan om de trein en de kusttram te gebruiken om deze zomer naar en langs de kust te reizen. Het openbaar vervoer is zeker tijdens de zomer een sterk alternatief, aldus Westtoer.

bron: Belga