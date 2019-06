VIDEO. Man wil over aanstormende Lamborghini springen, maar dat loopt fout…

Een Amerikaanse twintiger heeft zich stevig bezeerd toen hij op het sublieme idee kwam om over een rijdende Lamborghini te springen.

Armand Akopyan mocht onlangs de Lamborghini van een van zijn vrienden lenen voor enkele dagen. De 21-jarige jongeman uit Brooklyn (New York) maakte van de gelegenheid gebruik om een stunt uit te voeren voor zijn volgers. Hij zou over de peperdure wagen springen terwijl die in volle vaart op hem afgereden kwam.

Schoenen kwijt







Helaas werden zijn voeten bij de afsprong geraakt door de voorkant van de wagen. Daardoor werd Akopyan de lucht in gekatapulteerd, om vervolgens na een salto tegen de grond te smakken. Hij verloor daarbij ook beide schoenen.

Buiten enkele schaafwonden en behoorlijk wat pijn, raakte hij gelukkig niet gewond. “Ik had een paar mensen het zien doen, en aangezien ik atletisch gebouwd ben, dacht ik ‘fuck it’”, klinkt het.