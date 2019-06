Verdachte in kinderpornozaak tegen Guy Van Sande sterft vlak voor proces

Vandaag start het proces tegen Guy Van Sande en een Antwerpse professor, die vervolgd worden voor het bezit, verspreiden en de productie van kinderporno. De derde verdachte is twee dagen geleden overleden.

Drie jaar geleden kwam aan het licht dat acteur Guy Van Sande (56) en de Antwerpse professor Frank P. (61) kinderporno hadden uitgewisseld via een chatroom en Skype. Op de computer van Van Sande werden meer dan 500 kinderpornografische beelden en 70 filmpjes gevonden.

Terminale kanker







Vandaag gaat het proces tegen Van Sande en de Antwerpse professor van start in Veurne. De derde verdachte, een zestiger uit Diksmuide, is twee dagen geleden gestorven aan de gevolgen van kanker. Hij was een van de bezoekers van de bewuste chatroom.

Toen zijn vrouw hem betrapte, stapte hij samen met haar naar het gerecht om de feiten aan te geven. “Bij mijn cliënt werd begin mei terminale kanker vastgesteld. De man is jammer genoeg overleden. Daarmee vervalt de strafvordering. Het slopende onderzoek heeft zeker een invloed gehad op de toestand van mijn cliënt. Ik ben hier vandaag aanwezig op vraag van zijn echtgenote om de overlijdensakte af te geven”, vertelt zijn advocaat Pieterjan Dens aan Het Laatste Nieuws.

Drugsverslaving

Guy Van Sande gaf eerder al toe dat hij mee actief was in de bewuste chatroom. Hij ontkent echter dat hij zelf pedofiel is, al werden er beelden gevonden van een minderjarig meisje die in zijn badkamer gemaakt werden. Van Sande wijt zijn gedrag aan zijn drugsverslaving. Hij riskeert een jarenlange gevangenisstraf.