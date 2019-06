Toerist komt om het leven na val van pedalo in Spanje

Een 31-jarige Britse toerist in de Spaanse badplaats Cambrils op een bijzondere wijze om het leven gekomen. Het slachtoffer viel van een pedalo en verdronk.

Hoe de man van de pedalon, ook wel waterfiets genoemd, heeft kunnen vallen is onbekend. Omstanders zagen de man moeite hebben in het water en belden de hulpdiensten. Vijf politiewagens en drie ambulances reden naar de plaats, toen de man inmiddels uit het water was gehaald. Zij konden echter niets meer doen. Volgens de kustwacht hing er een groene vlag, wat betekent dat de zee veilig was. Ook waren er lifeguards aanwezig op het strand.

Volgens een bron aan de Engelse krant The Sun zou de man samen met zijn partner met de waterfiets de zee op zijn gegaan. Hoe het met de vrouw is, is onbekend.

Het is niet de eerste dode dit jaar in de Spaanse badstad. Vorige maand kwam een vijfjarig Georgisch meisje om het leven in het water nadat haar zwemband de zee werd ingetrokken. In april verdronk een 83-jarige man in Cambrils.