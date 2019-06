Pamela Anderson bedrogen door vriend: “Hij is het monster”

Actrice Pamela Anderson is achter het bedrog door haar vriend, de Franse voetballer Adil Rami, gekomen. “De afgelopen twee jaar van mijn leven waren één groot leugen”, schrijft de Baywatch-ster in een vernietigende post op Instagram.

“Ik ben bedonderd en er is mij doen geloven dat we dolverliefd waren. Ik ben gebroken”, vervolgt de 51-jarige Pamela. Volgens de actrice kwam ze een paar dagen geleden achter zijn bedrog en ging de Fransman vreemd met een dame die bij haar in de straat woonde.



“Hoe is het mogelijk om de harten en hoofden van twee vrouwen zo te controleren. Ik weet zeker dat er ook anderen waren. Hij is het monster. Hoe heb ik zoveel mensen kunnen helpen en ben ik niet wijs genoeg en in staat geweest om mezelf te helpen?”

Pamela en Adil leerden elkaar twee jaar geleden kennen. Daarvoor was de blondine vier keer getrouwd. Uit haar huwelijk met drummer Tommy Lee heeft ze twee kinderen.