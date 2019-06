KFC laat maandag Cheetos Chicken Sandwich op de wereld los

Fans van het betere junkfood, zet je schrap, want maandag lanceert KFC de Cheetos Chicken Sandwich. Dat is een burger bestaande uit gefrituurde kip, Cheestossaus, een laag Cheetos en mayonaise.

De Amerikaanse fastfoodsector maakt zich op voor een nieuwe sensatie. Op 1 juli, dat is aanstaande maandag, brengt KFC de Cheetos Chicken Sandwich op de markt. De snack zal maar tijdelijk te verkrijgen zijn, maar lokt toch heel wat aandacht. Heel verrassend is dat niet met een vulling van gefrituurde kip, Cheestossaus, een laag krokante Cheetos tussen een broodje met mayonaise. Het speeksel drupt al uit onze monden.







Pikante, luchtige kaas

Voor die paar mensen op deze aardbol die niet weten wat Cheetos zijn, volgt hier wat basisinfo. Cheetos zijn cheese crackers, chips met een kaassmaak en een licht pikante toets. De mascotte van het merk is Chester Cheetah, een coole cheetah die lijkt op de verre en hippe neef van Frosty, het uithangbord van Kellogg’s. De Cheetos Chicken Sandwich wordt helaas wel enkel in Amerika uitgebracht. Of de snack ook naar Europa komt, is niet bekend.