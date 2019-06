Judi Dench roept op om “het werk van Weinstein en Spacey niet te vergeten”

Hoe verwerpelijk de daden van Harvey Weinstein en Kevin Spacey mogelijks ook zijn, we mogen de kwaliteit van hun werk niet vergeten. Dat vindt de Britse actrice Judi Dench. “Je kan niemand een talent ontnemen”, zei ze op de Britse radio.

Voor alle duidelijkheid: Judi Dench neemt geen positie in in het debat over de waarheid achter de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag tegen studiobaas Harvey Weinstein en acteur Kevin Spacey. Maar in een interview met Britain’s Radio Times verdedigde ze wel de erfenis die de twee heren achterlaten in de hedendaagse cinema. De gedachte dat hun werk vergeten zou worden, zou de Oscarwinnares naar eigen zeggen “pijn” doen.

“Gaan we niet meer naar hun films kijken?”







“Vergeten we nu plotseling wat Spacey als art director voor elkaar heeft gekregen? En hoe fantastisch hij was in al die films? Gaan we nu niet meer naar films kijken die Weinstein heeft geproduceerd? Je kan iemand een talent niet zomaar ontzeggen. Dan kun je net zo goed de schilderijen van Caravaggio negeren”, klonk het. De klassieke schilder werd beschuldigd van moord.

Dench werkte in het verleden samen met Harvey Weinstein voor onder andere ‘Shakespeare in Love’. Voor haar rol in die film ontving ze ook een Oscar. In 2017 noemde ze de zaken waarvan hij beschuldigd wordt nog “gruwelijk”.