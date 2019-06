“Ik dacht dat ik te lelijk was om verkracht te worden”

Een Australische vrouw die anoniem wenst te blijven, vertelt hoe ze in haar tienerjaren verkracht werd door een jongen van haar school. Ze diende geen klacht in tegen hem omdat ze dacht dat ze niet geloofd zou worden.

Na ettelijke jaren therapie gevolgd te hebben, komt de vrouw – Anna – nu naar buiten met haar verhaal. Anna was een verlegen boekenwurm met een enorm minderwaardigheidscomplex die enkel praatte met haar beste vriendinnen.

Machtsonevenwicht







Toen ze 16 jaar was, ging ze naar een studentenfeestje. Ook Jack was door aanwezig. Door zijn mooie uiterlijk en het feit dat hij de kapitein was van het circketteam, was hij enorm populair bij de meisjes. Anna had wat gedronken en droeg een topje met een diep decolleté. Ze had nooit verwacht dat de knappe Jack tegen haar zou praten, laat staan dat hij geïnteresseerd was in haar. Er zat een enorm machtsonevenwicht tussen hen.

Hij overtuigde haar om naar een rustigere plek te gaan, en hoewel ze daarmee instemde, maakte ze meermaals duidelijk dat ze geen seks met hem wilde. Toch trok hij de kleren van haar lijf en verkrachtte hij haar. Twee uur lang. Daarna ging hij gewoon terug naar het feestje en eindigde hij met een ander meisje in bed.

Stilzwijgen

Anna bleef gekneusd, bloedend en verwoest achter. Ze fatsoeneerde zich wat en ging meteen naar huis, waar ze een douche nam en haar kleren in de wasmachine stak. De volgende dag vertelde ze haar beste vriendin wat er gebeurd was. Ze vertelde het echter niet aan haar ouders en ze ging evenmin naar een dokter of de politie. Ze moffelde haar verwondingen weg en probeerde zich zo normaal mogelijk te gedragen.

Zelfonderschatting

Anna was naar eigen zeggen het slachtoffer van haar eigen minderwaardigheidsgevoel. “Ik begrijp nu pas dat verkrachting over macht gaat, en niet over seksuele aantrekkingskracht. Ik schatte mezelf vele malen minder waard in dan die jongen en ik wilde geen drama maken over wat ik deed dat hem deed denken dat ik misschien seks met hem wilde hebben”, klinkt het op Whimn.com.