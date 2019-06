Bill Cosby in beroep tegen veroordeling voor seksueel geweld

Bill Cosby verzet zich tegen zijn veroordeling voor seksueel geweld. Via zijn advocaten laat hij weten dat hij in beroep gaat tegen de gevangenisstraf van drie tot tien jaar die hij kreeg voor het misbruik van Andrea Constand. Hij werd er veroordeeld voor het drogeren en verkrachten van een vrouw in 2004. Cosby houdt vol dat er sprake was van wederzijdse toestemming.







Constand van een van de bijna 60 vrouwen die de nu 81-jarige komiek beschuldigde van misbruik. De ster van ‘The Cosby Show’ had eerder al om zijn vrijlating op borgtocht gevraagd, maar de rechter oordeelde dat hij ondanks zijn hoge leeftijd toch nog “een mogelijke gevaar voor de samenleving vormt”. Zijn advocaten argumenteren nu dat de verklaringen van vijf vrouwen niet overeenkomen met het verhaal van Constand.