Acteur Chris Willemsen: “Ik had vroeger moeten beginnen met cannabisolie”

Chris Willemsen is een grote voorstander van het gebruik van cannabisolie voor chronische pijn. “Dankzij de olie kan ik weer stappen en beter slapen”, vertelt de acteur in Dag Allemaal. “Ik had er beter vroeger mee begonnen.”

Chris Willemsen werd bekend dankzij zijn opvallende bijrollen in onder andere ‘De Ronde’ en ‘Crimiclowns’. De acteur heeft dwerggroei en meet 1,22 meter. Daardoor heeft hij vaak last van zijn rug en onderging hij ook al verschillende zware operaties. Na de laatste keer bleef hij achter met veel pijn en vond hij uiteindelijk een oplossing daarvoor bij cannabisolie, vertelt hij in Dag Allemaal.

"Het is het wachten meer dan waard"







“In januari 2017 zakte ik drie weken na een operatie door mijn benen. Een verzwakte wervel was losgekomen en drukte op een zenuwbaan. Vier maanden lang lag ik in het revalidatiecentrum van UZ Pellenberg. Vandaag ga ik nog steeds drie dagen per week naar het revalidatiecentrum van AZ Geel en twee keer per week naar een privépraktijk hier in Arendonk. Vooral de spierstijfheid en de spasmen die ik door zenuwbeschadiging heb opgelopen, zijn vervelend.”

Zijn dokter raadde hem een spierverslapper aan, maar Willemsen wilde er niet van weten en probeerde in plaats daarvan cannabisolie. Hij is heel tevreden met het effect ervan. “Het duurde bij mij een paar weken voor ik effectief een verschil voelde, maar het is het wachten meer dan waard. Ik stap weer beter, slaap dieper, kortom mijn leven is veel beter nu. Ik neem drie keer per dag een paar druppels, die ik een minuut onder mijn tong houd voor ik ze inslik. De exacte hoeveelheid hangt af van de sterkte van de olie.”

“Ik had graag naar de begrafenis van Frank Aendenboom kunnen gaan”

Door de onduidelijke wetgeving moet de acteur de olie via via aankopen, maar hij hoopt dat dat snel verandert. “Ik mag de olie legaal afhalen in Nederland, maar zodra ik in het bezit van het goedje België binnenrijd, bega ik een overtreding en riskeer ik een boete van 150 euro. Er zijn nochtans genoeg farmaceutische bedrijven die perfect en op een gecontroleerde, veilige manier cannabisolie kunnen produceren. Mijn huisarts is zelfs enthousiast. Ik was er beter vroeger mee begonnen. Dan had ik misschien tóch naar de begrafenis van mijn collega en goeie vriend Frank Aendenboom kunnen gaan.”