WK vrouwenvoetbal – Lieke Martens trapt Nederland in slotminuut naar laatste acht

De Nederlandse voetbalsters hebben dinsdag in Rennes de kwartfinales bereikt op het WK in Frankrijk. De Europese kampioen versloeg Japan, de wereldkampioen van 2011 en verliezend finalist van 2015, in de achtste finales met 2-1. Lieke Martens benutte in de laatste minuut een strafschop en schoot Oranje daarmee naar de laatste acht. Martens had na een kwartier ook al de score geopend, maar Yui Hasegawa trok kort voor rust de stand weer gelijk. Oranje ontsnapte in de tweede helft een paar keer aan een achterstand. Een verlenging leek in de maak, tot de bal vlak voor tijd op de stip ging nadat Vivianne Miedema de bal op de uitgestoken arm van Saki Kumagai had geschoten.

Nederland neemt het zaterdag in de kwartfinales in Valenciennes op tegen Italië. Dan staat ook een ticket voor de Olympische Spelen op het spel. Noorwegen-Engeland, Frankrijk-Verenigde Staten en Duitsland-Zweden zijn de andere kwartfinales.

bron: Belga