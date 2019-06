Verloofde van vermoorde Saoedische journalist wil internationaal onderzoek

De verloofde van de gedode dissidente Saoedische journalist Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz, heeft in de marge van de VN-mensenrectenraad in Genève om een internationaal onderzoek naar de moord “met voorbedachte rade” gevraagd. Morgen zal de speciale VN-rapporteur Agnes Callamard haar bevindingen omtrent de dood van Khashoggi in het Saoedisch consulaat in Istanboel in oktober vorig jaar toelichten. Zij zei eerder tot de bevinding te zijn gekomen dat Ryad verantwoordelijk was voor de “gewilde, voorbedachte, executie”.

“De waarheid is naar boven gekomen en duidelijk. De bevindingen van het rapport zijn een oproep tot actie”, zei de Turkse schrijfster Cengiz. “Er is een dringend internationaal onderzoek naar deze moord nodig”.







Callamard zei dat “zwijgen geen optie is”. “Zwijgen is ongerechtigheid voeden”.

bron: Belga