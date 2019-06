Uruguay verslaat Chili en is groepswinnaar van Copa America

Uruguay heeft gisteren met 1-0 gewonnen van Chili op de Copa America. Edinson Cavani (82.) zorgde in Rio de Janeiro met een kopbal voor het enige doelpunt van de partij, zijn 48e goal voor La Celeste. De Uruguayanen eindigen dankzij de overwinning met zeven punten als eerste in groep C en ontmoeten zaterdag Peru in de kwartfinales. Titelverdediger Chili, dat ook al zeker was van een stek bij de laatste acht, is tweede met zes punten en neemt het vrijdag op tegen Colombia. Japan bleef op een 1-1 gelijkspel tegen Ecuador steken en eindigt met twee punten op de derde plaats in groep C. Shoya Nakajima opende in de 15e minuut de score in Belo Horizonte. Angel Mena lukte 20 minuten later de gelijkmaker voor Ecuador. Bij Japan speelden doelman Eiji Kawashima (ex-Lierse en ex-Standard), verdedigers Takehiro Tomiyasu (STVV) en Naomichi Ueda (Cercle Brugge) de volledige wedstrijd.

De Japanners eindigen door de draw niet bij de beste twee derdes en zijn uitgeschakeld. In poule B behaalde ook Paraguay twee punten, maar het heeft een beter doelsaldo dan Japan.







bron: Belga