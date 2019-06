Tien tot twaalf mensen worden ondervraagd in voetbalfraudedossier

In kader van het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal worden vandaag en morgen tien tot twaalf mensen ondervraagd. Vandaag verhoorden speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg onder meer ex-bondscoach Georges Leekens. Hij verliet samen met zijn twee advocaten het gebouw van de FGP aan de Luikersteenweg in Hasselt. Er was ook voorzien dat Ivan Leko opnieuw zou worden ondervraagd, maar hij kon deze periode niet aanwezig zijn en zal op een later tijdstip afkomen. Aan het gebouw van de Hasseltse onderzoekers werd ook Herman Van Holsbeeck, ex-manager van Anderlecht, opgemerkt. Ook ex-bondsvoorzitter François De Keersmaecker zou volgens de VRT onder meer een van de te ondervragen personen zijn.

Het federale parket bevestigde dat er opnieuw verhoren plaatsvinden, maar noemde geen namen. “Bedoeling is om de verklaringen van deze personen, die ze bij hun ondervraging afleggen, te toetsen aan de elementen van het onderzoek. Anderzijds willen we hen confronteren met verklaringen, die door Dejan Veljkovic zijn afgelegd”, zei Eric Van der Sypt, woordvoerder van het federale parket.







Veljkovic is de Servisch-Belgische makelaar die een deal met het gerecht sloot en een spijtoptant werd. Georges Leekens werkte onder meer met Veljkovic samen tijdens zijn passages als trainer bij SC Lokeren. Tot voor kort was hij als trainer actief in Iran, maar zette daar een punt achter zijn job wegens te gevaarlijk.

bron: Belga