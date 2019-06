“Rusland heeft nog vijf weken om INF-wapenverdrag te redden”

Rusland heeft nog vijf weken om het INF-wapenverdrag te redden, zo heeft de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, gewaarschuwd. Rusland moet tegen 2 augustus de SSC-8-raketten vernietigen, omdat die “het verdrag schenden”, zei hij dinsdag op een persconferentie. Zoniet wordt de Amerikaanse en dus ook Russische terugtrekking uit het bilaterale verdrag definitief. Volgende week zal wel een nieuwe vergadering plaatsvinden met Rusland. De afkorting INF staat voor Intermediate Range Nuclear Forces, in het Nederlands: nucleaire middellangeafstandssystemen. Het bilaterale verdrag uit 1987 verplichtte Washington en Moskou al hun kernraketten en kruisraketten te vernietigen die een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer hadden en die vanop de grond konden worden gelanceerd.

“De Verenigde Staten en andere bondgenoten hebben al jaren geprobeerd met Rusland te praten over hun nieuwe raketsysteem, ook in de NAVO-Rusland Raad”, aldus Stoltenberg vandaag, voor de vergadering van de ministers van Defensie op woensdag en donderdag. De ministers zullen het daarbij ook over de “Russische voortdurende schending van het INF-verdrag” hebben. “We zijn van plan om volgende week een vergadering van de NAVO-Rusland Raad te organiseren om de kwestie opnieuw aan te kaarten.”







De NAVO roept Rusland opnieuw op verantwoordelijk te zijn. “Helaas hebben we geen aanwijzingen gezien dat Rusland dat van plan is. Ze blijven zelfs de nieuwe raketten ontwikkelen en ontplooien. Er zijn nog maar vijf weken meer voor Rusland om het verdrag te redden.”

De ministers zullen woensdag en donderdag daarom beslissingen nemen voor als Rusland zich niet naar het verdrag schikt. “Onze reactie zal defensief, weloverwogen en gecoördineerd zijn. We willen ons niet spiegelen aan wat Rusland doet. We zijn niet van plan om nieuwe op de grond gevestigde nucleaire raketten in Europa te ontplooien. We willen geen nieuwe wapenwedloop”, verzekerde de NAVO-baas nog eens. “Maar terwijl Rusland nieuwe raketten ontwikkelt, moeten we verzekeren dat onze afschrikking en defensie geloofwaardig en efficiënt blijft.”

Dat houdt volgens hem ook in dat de NAVO mee moet blijven met de technologische ontwikkelingen. Daarbij gaat het ook om kunstmatige intelligentie, kwantumcomputers en communicatie van nieuwste generatie.

bron: Belga