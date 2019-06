Riziv ontdekt bijna helft meer fraude met ziekteuitkeringen in 2018

De dienst administratieve controle van het Riziv heeft in 2018 voor in totaal 9,5 miljoen euro aan fraude met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontdekt, tegen 6,4 miljoen in 2017. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen (Riziv). Het gaat om een stijging met ongeveer 50 procent in 12 maanden tijd. Het Riziv verklaart de stijging vooral door de toename van het aantal controles. Ook is het kruisen van databanken geperfectioneerd, wat toelaat om meer efficiënt en doelgericht te werken. Daarnaast is de samenwerking tussen het Riziv en de sociale inspectie van de RVA versterkt sinds 2017, onder meer rond zwartwerk en domiciliefraude.

In 2018 ontvingen personen in de bijstand in totaal 4,2 miljoen euro aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen terwijl ze in het zwart werkten, zonder toelating van de adviserende arts. Er werd ook 2,1 miljoen euro aan domiciliefraude vastgesteld, en 1,5 miljoen euro aan onwettige cumul van uitkeringen.







De ziekenfondsen hebben de onterechte uitkeringen teruggevorderd. Het Riziv nam ook 572 administratieve sancties tegen fraudeurs. Ook de ziekenfondsen zelf voeren trouwens controles uit, wat ieder jaar resulteert in aanzienlijke teruggevorderde bedragen.

bron: Belga