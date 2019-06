Pozuelo prijkt naast Rooney en Ibrahimovic in selectie voor All Star Game

Alejandro Pozuelo is opgenomen in de selectie met beste spelers van de Major League Soccer (MLS) die het op 31 juli in Orlando (Florida) opnemen tegen Atlético Madrid. Pozuelo verliet in maart Racing Genk voor het Canadese Toronto. De 27-jarige Spanjaard scoorde vijf keer en was goed voor evenveel assists in dertien MLS-wedstrijden voor Toronto, dat momenteel op de zevende plaats staat in de Eastern Conference.

De aanvallende middenvelder vertoeft in goed gezelschap. Zo werden ook onder anderen Wayne Rooney (D.C. United), Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy), Nani (Orlando) en Bastian Schweinsteiger (Chicago) beloond voor hun prestaties.







bron: Belga