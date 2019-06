Pompeo wil Afghaans vredesakkoord voor 1 september

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft dinsdag tijdens een verrassingsbezoek aan Afghanistan gezegd dat hij voor 1 september een vredesakkoord wil voor het land. Iran riep hij op zich niet te mengen in het proces. Pompeo had gesprekken met president Ashraf Ghani en zijn collega Abdullah Abdullah, en samen waren ze het erover eens dat vrede de “hoogste prioriteit” is.

De Amerikaanse minister benadrukte dat in januari al een principeakkoord werd bereikt tussen de VS en de taliban. Een definitief akkoord moet voor hem zeker gaan over terrorismebestrijding, de aanwezigheid van buitenlandse troepen, inter-Afghaanse dialoog en moet ook een permanente wapenstilstand bevatten.

Wat terrorisme betreft zijn de onderhandelaars dichtbij een ontwerptekst, volgens Pompeo, waarin de taliban zich ertoe verbindt ervoor te zorgen dat Afghanistan nooit opnieuw een schuilplaats voor terroristen wordt. “In het licht van deze vooruitgang zijn we gesprekken gestart met de taliban over de aanwezigheid van buitenlandse troepen”, aldus Pompeo, die zei dat er nog geen tijdslijn is afgesproken voor het vertrek van de Amerikaanse troepen, in tegenstelling tot wat de taliban beweerden.

De buitenlandminister is momenteel op rondreis door het Midden-Oosten. Hij benadrukte daarbij nog dat Iran niets te winnen heeft bij het ondermijnen van het vredesproces. “Ik zou hopen dat ze dat inzien… het is in het belang van elke regionale speler dat dit vredesproces vooruitgaat”, klonk het.

bron: Belga