Opnieuw ondervragingen in voetbalfraudedossier: onder meer Georges Leekens verhoord

In kader van het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal zijn speurders van de federale gerechtelijke politie Limburg opnieuw bezig met ondervragingen van personen, die onder meer genoemd zijn door spijtoptant Dejan Velkovic. Zo is Georges Leekens aan het gebouw van de FGP op de Luikersteenweg in Hasselt gesignaleerd. Het federaal parket bevestigt dat er mensen ondervraagd worden. “Het gaat om ondervragingen van personen om bepaalde elementen uit het dossier te toetsen en om hen anderzijds te confronteren met verklaringen van de heer Veljkovic”, aldus Eric Van der Sypt, woordvoerder van het federaal parket. Zowel ex-trainers of bestuursleden worden door de speurders aan de tand gevoeld. Tot voor kort was Georges Leekens nog als trainer werkzaam in Iran. Hij vond het er te gevaarlijk worden. Nu moest hij zich dus aanbieden bij de Hasseltse onderzoekers.

Kort na het losbarsten van het voetbalfraudedossier sloot de Servische makelaar Dejan Veljkovic meteen een deal met het federale parket in ruil voor zijn verklaringen.







bron: Belga