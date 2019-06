Opnieuw meer dan honderd ooievaars geboren in Planckendael

Voor het derde jaar op rij zijn er meer dan honderd ooievaarsjongen geboren in ZOO Planckendael. Dat meldt het dierenpark nabij Mechelen vandaag. Exact 103 kuikens werden geringd, of gemiddeld 2,3 jongen per nest. “De grootste kolonie van België telt nu 235 vogels in 66 nesten. Planckendael ligt op een natuurlijke trekroute”, meldt het dierenpark in een persbericht.

Vanaf maart keren de vogels terug van warmere oorden. In augustus vertrekken ze opnieuw, richting Frankrijk, Spanje en West-Afrika om te overwinteren. “Ze vliegen gemiddeld 300 kilometer per dag en maken daarbij gebruik van thermiek, opstijgende warme luchtbellen. Ze vertrekken niet naar de warmte of met vakantie, maar ze vliegen naar daar waar er voldoende voedsel voor hen is.”







bron: Belga