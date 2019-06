Monumentale katten van Geluck in 2020 op Champs-Elysées

Twintig monumentale katten van de Belgische kunstenaar Philippe Geluck zullen volgend jaar van begin april tot half juni tentoongesteld worden op de Champs-Elysées in Parijs. “Elk kunststuk zal drie meter meten en zal de beroemde katachtige in verschillende humoristisch-poëtisch-surrealistisch scènes opvoeren”, preciseert de kunstenaar. “Het is door het bekijken van beelden van de Botero tentoonstelling op de Champs-Elysees in 1992, dat ik bij mezelf dacht: Le Chat zou zich hier ook goed voelen”, vertelt de ontwerper.

“De personages van Botero zijn groot, Le Chat is ook niet slecht ontwikkeld. De sculpturen van Fernando zijn in brons, net als de mijne. De Colombiaanse schilder is op een dag beginnen beeldhouwen, ik volgde dezelfde aanpak”, voegt Philippe Geluck eraan toe.







“Via die twintig stukken hoop ik het publiek vreugde, plezier en een zekere surrealistische poëzie te bezorgen waar wij in België zo dol op zijn”, aldus de kunstenaar.

Bron: Belga