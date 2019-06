Koningin Mathilde en prinses Elisabeth bezoeken Keniaans vluchtelingenkamp

Koningin Mathilde heeft in haar functie als erevoorzitster van Unicef in Kenia het tweede grootste vluchtelingenkamp van het land bezocht: het Kakuma-kamp, waar vluchtelingen uit 18 landen verblijven. Prinses Elisabeth vergezelde haar daarbij. Kakuma ligt in het noordwesten van het land, op 115 kilometer van de grens met Zuid-Soedan. Vluchtelingen uit Ethiopië, Somalië, Congo, Soedan en vooral uit Zuid-Soedan vormen de hoofdbrok van de bewoners. UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, beheert het kamp. Een VN-vlucht van anderhalf uur bracht koningin Mathilde van de regionale luchthaven van Nairobi naar Kakuma. In haar zog reisden medewerkers van Unicef en Belgische perslui. Aan boord van het vliegtuig bevonden zich vier ‘School in a box’-koffers en drie recreatiekits met sport- en spelmateriaal. Ook schooltassen gingen mee in de bagageruimte. Onder toeziend oog van de koningin en de prinses werden de kisten bij aankomst in Kakuma overgeladen op terreinvoertuigen van de Verenigde Naties. Het Unicef-materiaal zal uiteindelijk bij 350 kinderen terechtkomen.

In het kamp verblijven meer dan 110.000 minderjarigen, 10.000 zijn niet-begeleide kinderen. “Het gebeurt dat kindjes van amper drie jaar oud zonder ouders in het kamp aankomen”, schetst Unicef-medewerker Patrick Karanga de schrijnende situatie. “Zij steken de grens over met Zuid-Soedan, daar wordt vastgesteld dat ze niet-begeleid zijn en dan worden ze overgebracht naar Kakuma.” Ofwel zijn hun ouders gestorven, ofwel hebben ze tijdens de vlucht het contact met hun ouders verloren. In het kamp kunnen alle 2,5- tot 9-jarigen terecht in een soort van kleuterschool of lagere school. Philippe Henon, woordvoerder van Unicef België, legt uit waarom het belangrijk is dat ze rap in een schoolomgeving terechtkomen: “Ten eerste willen we kleuters een echte kindertijd laten beleven, ten tweede dienen die teken- en muzieklessen ook om de aard van traumatisme op te sporen. Velen hebben verlatingsangst, concentratieproblemen, nachtmerries. Dat komt omdat ze getuige waren van geweld. Sommigen hebben vernietigde scholen en huizen gezien. Anderen zagen hoe familieleden gedood werden. Hoe sneller we die trauma’s kunnen opsporen hoe beter.”







Koningin Mathilde en prinses Elisabeth namen de tijd om met de kinderen te praten en te spelen. Ze gingen niet alleen in de klassen kijken, ook was er een bezoek aan een familie waar een moeder niet alleen haar eigen zes kinderen grootbrengt, maar ook nog eens twee adoptiekinderen. De koningin sprak haar bewondering uit voor de dame.

Bron: Belga