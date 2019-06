Hermien Peters en Lize Broekx bereiken finale K2 500m op Europese Spelen

Kajaksters Hermien Peters en Lize Broekx hebben zich vandaag geplaatst voor de finale van de K2 500m op de Europese Spelen in Minsk. Artuur Peters veroverde een ticket voor de halve finales van de K1 1.000 meter. De 24-jarige Hermien Peters en de 27-jarige Lize Broekx werden derde in hun reeks in 1:38.476, achter de Hongaren Anna Karasz/Danuta Kozak (1:35.876) en Maryna Litvinchuk/Volha Khudzenka (1:36.876) uit Wit-Rusland. Een plek in de top drie was nodig om rechtstreeks door te stoten naar de finale, die morgen op het programma staat.

De 22-jarige Artuur Peters, broer van Hermien en op de K1 1.000 meter elfde op de Olympische Spelen in Rio, werd in zijn reeks zesde in 3:34.573. Enkel de winnaar, de regerende wereldkampioen Fernando Pimenta (3:30.588), verzekerde zich van een rechtstreeks ticket voor de finale. De nummers 2 tot en met 7 van elke reeks werken dinsdag vanaf 14u30 de halve finales af.







bron: Belga