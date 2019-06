Handelsoorlog VS-China – Hoofdonderhandelaars spreken elkaar aan telefoon

De toponderhandelaars voor handel van de Verenigde Staten en China hebben elkaar aan de telefoon gesproken voor aanvang van een geplande ontmoeting tussen de presidenten van beide landen. Dat meldt het Chinese nieuwsagentschap Xinhua. De Chinese vicepremier Liu He sprak met de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin. Het gesprek zou er gekomen zijn op initiatief van de Amerikanen, in de aanloop naar een ontmoeting tussen presidenten Donald Trump en en Xi Jinping op de G20-top in Japan.

Die ontmoeting wordt belangrijk voor het verdere verloop van het handelsconflict tussen China en de VS: komt er toch nog een einde aan of blijft het duren? Vorige week kondigden beide landen alvast aan dat ze de gesprekken hebben hervat.

De Amerikanen dreigden ermee om nog meer heffingen in te voeren op Chinese invoerproducten. En ze richtten hun pijlen ook op Chinese technologiereuzen. De toegang van gigant Huawei tot Amerikaanse software en onderdelen werd ingeperkt.

