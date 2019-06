Gewone brieven vanaf maart 2020 nog maar twee keer per week in de bus

Vanaf maart volgend jaar zal de postbode nog maar twee keer per week niet-dringende brieven in de brievenbus bezorgen. Brieven met een priorzegel, pakjes en kranten kan je wel nog elke dag verwachten. Dat melden Het Laatste Nieuws, De Morgen en La Dernière Heure vandaag. Bpost neemt die beslissing omdat de populariteit van de brievenpost snel daalt. In 2011 werden elke dag nog 12 miljoen brieven verstuurd, vorig jaar waren dat er nog maar 7,7 miljoen. Bovendien krijgt maar een op de twee huizen vandaag nog elke dag post.

De nieuwe werkwijze wordt tijdens de zomer getest "De klanten gaan daar nog niets van merken. Het is echt een onderzoek achter de schermen: hoe organiseren we rondes, hoe bundelen we welke briefwisseling?", luidt het bij bpost.







De vakbonden beloven het proefproject nauwgezet op te volgen. “We moeten mee evolueren, maar de burger moet een vlotte toegang behouden tot zijn post. En het personeel moet zijn statuut kunnen behouden”, stellen ze.

Bron: Belga