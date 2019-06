Elise Mertens na overwinning tegen Vondrousova: “Ik voel me steeds beter op gras”

Het was een mooie overwinning voor Elise Mertens (WTA-21) op het WTA-grastoernooi in Eastbourne. De 23-jarige Limburgse klopte de 19-jarige Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA-16), finaliste van Roland-Garros, met 6-1, 5-7 en 6-2 om door te stoten naar de achtste finale. “Tennis is altijd een beetje een rollercoaster”, verklaarde Mertens na haar wedstrijd. “Ik had liever in twee sets gewonnen, maar Vondrousova begon heel goed te tennissen nadat ik 5-3 voor stond in de tweede set en twee matchballen had. En ik werd misschien een beetje nerveus, waardoor mijn tennis wat daalde in kwaliteit. Maar ik heb me goed herpakt in de derde set. De opslag was enorm belangrijk, want ze haalde veel ballen terug en hoe langer de rally’s duurden, hoe moeilijker het werd. Mij opslag heeft ervoor gezorgd dat ik veel punten kon winnen.”

Elise Mertens heeft woensdag opnieuw een afspraak met een Tsjechische, Karolina Pliskova (WTA-3). Het 27-jarige tweede reekshoofd won dit seizoen de toernooien in Brisbane en Rome. “Pliskova gaat een hele moeilijke tegenstandster worden. Ze serveert erg goed. Ik ga op een heel directe manier moeten spelen en haar uit haar comfortzone proberen te halen en haar van de ene kant naar de andere doen lopen. Ik denk dat het in ieder geval niet makkelijk zal zijn. Los van dat, voel ik me wel steeds beter worden op het gras. Een pak beter dan in Rosmalen. Ik denk dat ik gegroeid ben in dit toernooi, dus wacht ok het vervolg ongeduldig af.”







bron: Belga