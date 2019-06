Crisis VS-Iran – VN-veiligheidsraad roept op tot dialoog

De VN-Veiligheidsraad roept op tot “dialoog” en maatregelen om een einde te maken aan de spanningen in de Golfregio. Dat staat in verklaring die de vijftien leden van de Veiligheidsraad, waaronder momenteel ook België, hebben goedgekeurd. Een poging van de Verenigde Staten om in de tekst een vermelding te laten zetten over de verantwoordelijkheid van een staat in de recente aanvallen tegen olieschepen werd volgens een diplomatieke bron door Rusland geweigerd. De aanvallen worden wel veroordeeld in de tekst.

Bron: Belga