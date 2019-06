Chemische interventie in Koninklijke Militaire School in Brussel

De Brusselse brandweer heeft gisterenavond een chemische interventie moeten uitvoeren in de Koninklijke Militaire School in Brussel. Daarbij vielen geen gewonden, maar twee brandweerlui die beschermingspakken droegen, waren na de interventie wel uitgedroogd. Dat meldt de brandweer deze voormiddag. De Brusselse brandweer werd omstreeks 21.30 uur verwittigd van een rookontwikkeling in een labo op de tweede verdieping van de Koninklijke Militaire School. Ter plaatse bleek dat de rook uit een kast kwam waar verschillende chemische producten opgeslagen waren en dus waarschijnlijk veroorzaakt werd door een chemische reactie. Een brandweerman ervoer ook tintelingen aan de lippen.

De brandweer stuurde daarop de gespecialiseerde ploeg HAZMAT (gevaarlijke stoffen) en een AGS (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) ter plaatse en evacueerde het personeel van wacht van de KMS. Op dat moment was er verder niemand aanwezig in het gebouw. De professor verantwoordelijk van het labo kwam eveneens ter plaatse met de plannen van het gebouw en de lijst van de chemische producten.







Twee leden van de ploeg HAZMAT gingen naar binnen om de nodige metingen uit te voeren en stelden vast dat de rook uit een 5 liter-bokaal kwam die bijna leeg was. Die bokaal werd in een hermetisch gesloten vat geplaatst en in onderling akkoord met de professor werd besloten dat dit vat later zou worden afgehaald door een gespecialiseerde firma. Het lokaal werd vervolgens verlucht en mag dinsdag al opnieuw gebruikt worden.

De brandweerman die tintelingen voelde aan de lippen, werd onderzocht door de aanwezige mugarts en mocht zijn wachtdienst voortzetten. De twee ploegleden van HAZMAT werden grondig onderzocht door de mugarts. Door de hitte en het dragen van hun beschermingspak was hun lichaamstemperatuur opgelopen en waren ze uitgedroogd. Na een recuperatieperiode konden ook zij hun wachtdienst voortzetten.

bron: Belga