Botsing tussen twee wagens in Dendermonde: slachtoffer is 18-jarige jongen

In het Oost-Vlaamse Schoonaarde, een deelgemeente van Dendermonde, is maandagavond een dodelijk slachtoffer gevallen bij een botsing tussen twee personenwagens. Het gaat om een 18-jarige jongen, die aan het stuur zat van een Volkswagen Golf die een inhaalmanoeuvre uitvoerde. Het ongeval gebeurde rond 18 uur in de straat Eegene in Schoonaarde. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht en het Oost-Vlaamse parket stelde een verkeersdeskundige aan.

Uit zijn eerste bevindingen blijkt dat de Golf met vijf inzittenden reed in de richting van Dendermonde. De bestuurder deed een inhaalmanoeuvre en reed een tegenligger, een Mercedes, frontaal aan.

De bestuurder van de Golf overleefde het ongeval niet en twee andere inzittenden raakten zwaargewond. Een van de twee is een minderjarige. De drie inzittenden van de Mercedes raakten lichtgewond.

bron: Belga