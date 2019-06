Antwerpse politie neemt vier voertuigen van wegpiraten in beslag

De Antwerpse lokale politie heeft de voorbije weken de voertuigen van vier bestuurders in beslag genomen omwille van gevaarlijk rijgedrag. Het gaat om de eerste inbeslagnames die gebeurd zijn in het kader van een nieuw reglement dat de politie meer middelen geeft om de veiligheid op de openbare weg te garanderen. Het eerste voertuig, een BMW, werd begin juni in beslag genomen toen de bestuurder verschillende rode lichten negeerde en aan hoge snelheid door de binnenstad reed, waardoor voetgangers gevaar liepen. De wagen bleek niet geldig ingeschreven, niet verzekerd en de nummerplaten waren van een ander voertuig. De bestuurder had eerder al zware verkeersinbreuken gepleegd en was onder invloed van drugs.

De tweede inbeslagname volgde op 16 juni, eveneens met een hardleerse overtreder die met een Mercedes-huurwagen aan hoge snelheid op de Turnhoutsebaan reed en bijna een kind op de fiets aanreed. Twee dagen later was het de beurt aan een man die onder invloed van alcohol en drugs slipmanoeuvres uitvoerde en aan hoge snelheid een school passeerde in de Paulus Beyestraat. Tot slot werd op 20 juni ook nog een bromfiets in beslag genomen die op het trottoir reed. Verschillende voetgangers werden in gevaar gebracht en de bromfietser reed ook nog eens tegen een dienstvoertuig van de politie die hem tot staan wilde brengen. Ook hij was onder invloed van alcohol en drugs.







De Antwerpse politie zegt het beleid te zullen voortzetten met zowel de verkeerspolitie, de mobiele eenheid, de wijkteams als de verkeersondersteuningsteams. Ze werkt naar eigen zeggen ook met agenten in burger om de pakkans te vergroten.

bron: Belga