Titelverdediger Kameroen heeft zijn start niet gemist op de Africa Cup in Egypte. Het elftal van bondscoach Clarence Seedorf won in Ismalia met 2-0 van Guinee-Bissau. Bij de rust was het nog 0-0. Na de pauze scoorden Yaya Banana (66e) en Stéphane Bahoken (69e). Oostende-doelman Fabrice Ondoa bleef op de bank bij Kameroen, Standard-verdediger Collins Fai was geschorst.

In de andere wedstrijd van de eerste speeldag in groep F geven Ghana en Benin elkaar dinsdagavond partij.

.







bron: Belga