680.000 Vlamingen onder armoededrempel

Eén Vlaming op de tien of ongeveer 680.000 mensen leefden in 2018 onder de armoededrempel en liepen bijgevolg risico op armoede. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. De Belgische armoededrempel lag in 2018 voor een alleenstaande op 1.187 euro per maand, voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen op 2.493 euro per maand. De armoedecijfers in Vlaanderen zijn de voorbije jaren min of meer stabiel gebleven. In vergelijking met de rest van België scoort Vlaanderen beter. Als het aantal mensen onder de armoededrempel in Vlaanderen in 2018 tien procent bedroeg, was dat voor Wallonië 22 procent. In Brussel leeft zelfs één op de drie onder de armoedegrens. Voor heel België is dat 16 procent of bijna één Belg op de zes.

Bron: Belga